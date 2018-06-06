Утверждено меню для вагонов-ресторанов бесплатных поездов на матчи ЧМ-2018

Утверждено меню для вагонов-ресторанов бесплатных поездов, следующих в города, где пройдут матчи чемпионата мира по футболу. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу транспортной дирекции ЧМ-2018.

В меню вошли блюда из мяса и рыбы, холодные и горячие закуски, вегетарианские блюда.

Также включены холодные и горячие безалкогольные напитки, спиртные напитки (вино и пиво), крепость которых не будет превышать 16,5 градуса.

Отмечается, что продажа алкоголя производится в соответствии с действующим законодательством и поручениями правительства.

Для бесплатных перевозок болельщиков и сотрудников СМИ задействовано 734 дополнительных поезда.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что бесплатные трамваи запустят для болельщиков ЧМ-2018 в Екатеринбурге.