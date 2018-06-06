Роскомнадзор одобрил более 2,7 тысячи заявок на использование радиочастот во время ЧМ-2018

Роскомнадзор одобрил более 2,7 тыс. заявок на использование радиочастот во время чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-релиз.

«Ведомство оформило участникам и организаторам 2718 разрешений на использование радиочастот или радиочастотных каналов, из них 1359 для 150 компаний было оформлено в период с 18 мая по 5 июня», — рассказали в Роскомнадзоре.

С заявками обращались отечественные и иностранные операторы и вещательные компании для организации телеметрии и телеуправления, применения беспроводных видеокамер, использования беспроводных микрофонов, работы станций спутниковой связи и других целей.

Ранее Nation News сообщало, что стадион «Лужники» полностью оборудован Wi-Fi к ЧМ-2018.