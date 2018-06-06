Хоккеист Кручинин перешёл из «Трактора» в СКА

Нападающий челябинского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Трактор» Алексей Кручинин перешёл в санкт-петербургский СКА в результате обмена.

Об этом сообщает пресс-служба «Трактора».

Отмечается, что клуб взамен получил денежную компенсацию.

Кручинин выступал за челябинский клуб с 2014 года.

В прошедшем сезоне 26-летний хоккеист набрал 34 очка в 68 матчах.

Ранее сообщалось, что клуб КХЛ «Адмирал» до сих пор не погасил задолженность по зарплате за сезон-2017/18.