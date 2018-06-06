Хоккеист Кручинин перешёл из «Трактора» в СКА
Нападающий челябинского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Трактор» Алексей Кручинин перешёл в санкт-петербургский СКА в результате обмена.
- © Matti Matikainen
- globallookpress.com
Об этом сообщает пресс-служба «Трактора».
Отмечается, что клуб взамен получил денежную компенсацию.
Кручинин выступал за челябинский клуб с 2014 года.
В прошедшем сезоне 26-летний хоккеист набрал 34 очка в 68 матчах.
Ранее сообщалось, что клуб КХЛ «Адмирал» до сих пор не погасил задолженность по зарплате за сезон-2017/18.
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