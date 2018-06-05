Клуб КХЛ «Адмирал» до сих пор не погасил задолженность по зарплате за сезон-2017/18

Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Адмирал» по-прежнему имеет задолженность перед игроками по заработной плате за сезон-2017/18.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу лиги.

Отмечается, что КХЛ продолжает взаимодействие с руководством коллектива из Владивостока и властями региона по вопросу погашения задолженности.

Ранее СМИ сообщили, что «Адмиралу» запретили подписывать контракты с иностранными хоккеистами на следующий сезон.