Клуб КХЛ «Адмирал» до сих пор не погасил задолженность по зарплате за сезон-2017/18

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Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Адмирал» по-прежнему имеет задолженность перед игроками по заработной плате за сезон-2017/18.
Клуб КХЛ «Адмирал» до сих пор не погасил задолженность по зарплате за сезон-2017/18
  • © Официальный сайт ХК «Адмирал»

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу лиги.

Отмечается, что КХЛ продолжает взаимодействие с руководством коллектива из Владивостока и властями региона по вопросу погашения задолженности.

Ранее СМИ сообщили, что «Адмиралу» запретили подписывать контракты с иностранными хоккеистами на следующий сезон.

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