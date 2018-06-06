Моуринью: Сенегал займёт первое место в группе H на чемпионате мира по футболу в России

Легендарный футбольный тренер Жозе Моуринью, который присоединился к команде RT на время чемпионата мира 2018 года, считает, что сборная Сенегала финиширует на первом месте в квартете H.

«Сенегал станет первым в группе H, а за Польшой останется второе место», — отметил Моуринью.

Таким образом, по мнению португальского специалиста, в 1/8 финала чемпионата мира Сенегал сыграет с Бельгией, а Англия — с Польшей.

Ранее наставник «Манчестер Юнайтед» заявил, что Англия опередит Бельгию в квартете G на чемпионате мира по футболу.