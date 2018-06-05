Российская прыгунья с шестом Муллина стала восьмой на турнире в Финляндии

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Российская легкоатлетка Ольга Муллина показала восьмой результат на этапе Мирового вызова в Финляндии в секторе прыжков с шестом.

В своей лучшей попытке россиянка преодолела планку на высоте 4,25 метра.

Победительницей соревнований стала представительница Греции Николета Кириакопулу, показавшая результат 4,51 метра. Второе место заняла француженка Нинон Гюйон-Ромарен (4,45 метра), а третье — украинская легкоатлетка Мария Килипко (4,45 метра).

Ранее сообщалось, что российский легкоатлет Сергей Шубенков выиграл забег на 110 метров с барьерами на этапе Мирового вызова в Финляндии.

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