Наталия Орейро рассказала, за какую сборную болеет на ЧМ-2018

Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро рассказала, какую сборную она хотела бы видеть победителем чемпионата мира по футболу, а также какой матч хотела бы посмотреть.

«Моя мечта — чтобы Уругвай, Аргентина или Россия выиграли чемпионат мира. Я бы хотела посетить матч Россия против Уругвая», — сказала она в ходе пресс-конференции.

Орейро отметила, что не уверена, сможет ли присутствовать на матче Россия — Уругвай, который состоится 25 июня, однако добавила, что может вернуться в Россию, если сборные встретятся в финале.

Ранее сообщалось, что Орейро спела песню про Чебурашку.

Также Орейро записала песню к чемпионату мира по футболу в России.