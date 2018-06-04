Тренер Камельзон поделился ожиданиями от матча 1/8 финала «Ролан Гаррос» Шарапова — Уильямс

Известный теннисный тренер Владимир Камельзон поделился ожиданиями от матча между россиянкой Марией Шараповой и американкой Сереной Уильямс в 1/8 финала турнира Большого шлема «Ролан Гаррос».

«Честно говоря, мы уже начали привыкать к тому, что обе вылетают во втором-третьем круге, и то, что они добрались до четвёртого, — для обеих уже достижение. Думаю, им это удалось, поскольку обе понимали, что потенциально могут встретиться в 1/8 финала друг с другом. Для них очная встреча стала серьёзной мотивацией. Нас ждёт величайшее противостояние», — сказал Камельзон в эксклюзивном интервью RT.

Эксперт также отметил, что в конкретном матче не имеет значения то, что Шарапова 14 лет не может обыграть Уильямс.

«Этот матч будет уникальным, потому что их противостояние носит многолетний характер. Главное, Уильямс и Шарапова — абсолютно разные теннисистки по всем показателям», — заключил Камельзон.

Ранее американка Серена Уильямс поделилась ожиданиями от встречи с россиянкой Марией Шараповой в четвёртом круге второго в сезоне турнира серии Большого шлема — Открытого чемпионата Франции по теннису.