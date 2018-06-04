Эксперт не исключил победы Касаткиной на «Ролан Гаррос»

Известный теннисный тренер Владимир Камельзон не исключил победы россиянки Дарьи Касаткиной на Открытом чемпионате Франции — «Ролан Гаррос».

«С 14-м номером посева за победу будет бороться тяжеловато. С другой стороны, в прошлом году «Ролан Гаррос» вообще выиграла Елена Остапенко, на тот момент занимавшая 50-е место в рейтинге WTA. Если смогла латышка, почему бы этот трюк не повторить и Даше?» — заявил Камельзон в эксклюзивном интервью RT.

Ранее россиянка Дарья Касаткина переиграла датчанку Каролин Возняцки в матче четвёртого круга второго в сезоне турнира серии Большого шлема — Открытого чемпионата Франции по теннису.