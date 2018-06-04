Касаткина обыграла Возняцки и вышла в четвертьфинал теннисного турнира «Ролан Гаррос»

Россиянка Дарья Касаткина переиграла датчанку Каролин Возняцки в матче четвёртого круга второго в сезоне турнира серии Большого шлема — Открытого чемпионата Франции по теннису.

Касаткина одержала победу в двух партиях — 7:6 (7:5), 6:3. Встреча продолжалась 1 час 57 минут. В четвертьфинале «Ролан Гаррос» россиянка сыграет с американкой Слоан Стивенс. Ранее матч Касаткина — Возняцки на «Ролан Гаррос» был прерван из-за наступления темноты.