Рудаков: приятно видеть Дзюбу в окончательной заявке сборной России на ЧМ-2018

Спортивный директор тульского футбольного клуба «Арсенал» Андрей Рудаков прокомментировал попадание нападающего Артёма Дзюбы в окончательную заявку национальной команды на домашний чемпионат мира 2018 года.

«Конечно, приятно видеть Артёма в окончательной заявке сборной России на чемпионат мира и осознавать, что в чём-то мы смогли ему помочь. Не впервые в своей карьере Дзюба доказал, что он является качественным футболистом очень хорошего уровня», — приводит слова Рудакова «Чемпионат».

Вторую половину сезона-2017/18 Дзюба, права на которого принадлежат «Зениту», провёл в аренде в «Арсенале». Он провёл за команду из Тулы 10 матчей, забил шесть голов и отдал три результативные передачи.

Ранее Денис Черышев прокомментировал своё попадание в заявку сборной России на ЧМ-2018.