СМИ: ФИФА может на два года запретить «Барселоне» трансферы из-за переговоров с Гризманном

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Международная федерация футбола (ФИФА) может запретить каталонской «Барселоне» осуществлять трансферную деятельность на протяжении двух лет из-за переговоров с форвардом «Атлетико» Антуаном Гризманном.

Как сообщает AS, причиной возможных санкций может стать заявление президента «Барселоны» Хосепа Марии Бартомеу о том, что клуб начал переговоры о трансфере Гризманна ещё в октябре 2017 года, что противоречит правилам ФИФА, согласно которым футболист не может участвовать в переговорах с представителями других команд ранее, чем за шесть месяцев до истечения действующего контракта.

Отмечается, что, помимо запрета на трансферную деятельность «Барселоны», сам Гризманн может быть дисквалифицирован на срок до шести месяцев.

Ранее сообщалось, что Гризманн объявит о своём будущем в начале июля.

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