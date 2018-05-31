Футболист Гризманн объявит о своём будущем в начале июля

Нападающий мадридского «Атлетико» и сборной Франции по футболу Антуан Гризманн объявит о своём решении по поводу дальнейшей карьеры в начале июля.

Французский футболист намерен сконцентрироваться на выступлениях за сборную на чемпионате мира 2018 года в России, сообщает RMC Sport.

У Гризманна действует контракт с «Атлетико» до 2022 года. Однако СМИ сообщают о его переходе в «Барселону», с которой он якобы согласовал условия договора.

Ранее сообщалось, что нападающий «Барселоны» Лионель Месси позвонил форварду мадридского «Атлетико» Антуану Гризманну, чтобы убедить его перейти в каталонский клуб.