Футболист Гризманн объявит о своём будущем в начале июля
Французский футболист намерен сконцентрироваться на выступлениях за сборную на чемпионате мира 2018 года в России, сообщает RMC Sport.
У Гризманна действует контракт с «Атлетико» до 2022 года. Однако СМИ сообщают о его переходе в «Барселону», с которой он якобы согласовал условия договора.
Ранее сообщалось, что нападающий «Барселоны» Лионель Месси позвонил форварду мадридского «Атлетико» Антуану Гризманну, чтобы убедить его перейти в каталонский клуб.