СМИ: Месси звонил Гризманну, чтобы убедить его перейти в «Барселону»

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Нападающий «Барселоны» Лионель Месси позвонил форварду мадридского «Атлетико» Антуану Гризманну, чтобы убедить его перейти в каталонский клуб.

Об этом сообщает AS.

По информации издания, звонок аргентинца повлиял на решение француза, который склоняется к переходу в «Барселону».

Отмечается, что ситуация с возможным переходом футболиста должна проясниться до начала чемпионата мира 2018 года.

Ранее сообщалось, что футболисты «Атлетико» сыграют против «Эйбара» в футболках, посвящённых Торресу.

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