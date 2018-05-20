Футболисты «Атлетико» сыграют против «Эйбара» в футболках, посвящённых Торресу

Футболисты мадридского «Атлетико» выйдут на матч 38-го тура испанской Примеры против «Эйбара» в специальных футболках, посвящённых нападающему Фернандо Торресу.

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

На футболки игроков будет нанесена надпись: «Фернандо Торрес. От ребёнка (El Niño — прозвище игрока. — RT) до легенды».

Воспитанник «Атлетико» Торрес выступал за родную команду с 2001 по 2007 год, а в 2016 году в неё вернулся.

Матч «Атлетико» — «Эйбар» состоится 20 мая в Мадриде на домашнем стадионе команды — «Ванда Метрополитано». Начало встречи — в 19:30 мск.

Ранее сообщалось, что Антуан Гризманн объявит об уходе из «Атлетико» на следующей неделе.