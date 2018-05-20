Футболисты «Атлетико» сыграют против «Эйбара» в футболках, посвящённых Торресу
Об этом сообщает пресс-служба клуба.
На футболки игроков будет нанесена надпись: «Фернандо Торрес. От ребёнка (El Niño — прозвище игрока. — RT) до легенды».
Este domingo luciremos un parche conmemorativo en honor a Fernando @Torres en la camiseta rojiblanca.— Atlético de Madrid (@Atleti) 20 мая 2018 г.
➡ https://t.co/Hms0tVtN94#AúpaAtleti#AtletiEibarpic.twitter.com/GA5KslGTZe
Воспитанник «Атлетико» Торрес выступал за родную команду с 2001 по 2007 год, а в 2016 году в неё вернулся.
Матч «Атлетико» — «Эйбар» состоится 20 мая в Мадриде на домашнем стадионе команды — «Ванда Метрополитано». Начало встречи — в 19:30 мск.
Ранее сообщалось, что Антуан Гризманн объявит об уходе из «Атлетико» на следующей неделе.