СМИ: Гризманн объявит об уходе из «Атлетико» на следующей неделе

Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн на следующей неделе объявит об уходе из команды.

Об этом сообщает sport.es.

По информации издания, финальный матч Лиги Европы с «Марселем» стал для Гризманна последним в футболке «Атлетико». Француз намерен отправиться на чемпионат мира по футболу, уже определившись со своими карьерными планами.

Ранее Гризманн заявил, что мечтал выиграть трофей с Симеоне.