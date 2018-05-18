СМИ: Гризманн объявит об уходе из «Атлетико» на следующей неделе

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Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн на следующей неделе объявит об уходе из команды.

Об этом сообщает sport.es.

По информации издания, финальный матч Лиги Европы с «Марселем» стал для Гризманна последним в футболке «Атлетико». Француз намерен отправиться на чемпионат мира по футболу, уже определившись со своими карьерными планами.

Ранее Гризманн заявил, что мечтал выиграть трофей с Симеоне.

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