Гризманн: я мечтал выиграть трофей с Симеоне

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Французский нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн после победы в финале Лиги Европы рассказал о роли, которую в его карьере сыграл тренер команды Диего Симеоне.

«Я мечтал выиграть трофей с Симеоне, говорил себе, что пришло мое время. Он многому меня научил, сделал из меня одного из лучших футболистов мира. Надеюсь, что смогу продолжить играть на том же уровне», — цитирует Гризманна официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Он также добавил, что о трофее еврокубка он мечтал с 14 лет, когда оставил родительский дом во Франции и переехал в Испанию.

«Ради этого я оставил свой дом, когда мне было 14 лет. Моя семья приехала сюда, чтобы поддержать меня», — сказал Гризманн.

Ранее нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн был признан лучшим игроком финала Лиги Европы сезона-2017/18.

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