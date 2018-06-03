Федерация гимнастики Испании проведёт расследование падения баннера на Винер-Усманову

Королевская федерация гимнастики Испании проведёт расследование инцидента с падением баннера на президента Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирину Винер-Усманову.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя испанской федерации Исабель Саган.

«Во-первых, мы хотим принести свои извинения всей российской делегации и ВФХГ. Мы крайне огорчены произошедшим и пока не можем объяснить, что именно случилось», — заявила Саган.

Она отметила, что фирма, которая занималась оформлением зала, очень высокого класса, но пока не может дать объяснений.

«Пока что мы можем только попросить прощения у российской делегации и лично у Ирины Винер-Усмановой, присутствие которой здесь является огромной честью для нас», — добавила Саган.

Винер-Усманова не пострадала в результате падения на неё большого фрагмента декорации.

Ранее сообщалось, что Винер-Усманова находилась под упавшей декорацией на ЧЕ по художественной гимнастике.



