Федерация гимнастики Испании проведёт расследование падения баннера на Винер-Усманову
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя испанской федерации Исабель Саган.
«Во-первых, мы хотим принести свои извинения всей российской делегации и ВФХГ. Мы крайне огорчены произошедшим и пока не можем объяснить, что именно случилось», — заявила Саган.
Она отметила, что фирма, которая занималась оформлением зала, очень высокого класса, но пока не может дать объяснений.
«Пока что мы можем только попросить прощения у российской делегации и лично у Ирины Винер-Усмановой, присутствие которой здесь является огромной честью для нас», — добавила Саган.
Винер-Усманова не пострадала в результате падения на неё большого фрагмента декорации.
Ранее сообщалось, что Винер-Усманова находилась под упавшей декорацией на ЧЕ по художественной гимнастике.