Федерация гимнастики Испании проведёт расследование падения баннера на Винер-Усманову

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Королевская федерация гимнастики Испании проведёт расследование инцидента с падением баннера на президента Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирину Винер-Усманову.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя испанской федерации Исабель Саган.

«Во-первых, мы хотим принести свои извинения всей российской делегации и ВФХГ. Мы крайне огорчены произошедшим и пока не можем объяснить, что именно случилось», — заявила Саган.

Она отметила, что фирма, которая занималась оформлением зала, очень высокого класса, но пока не может дать объяснений.

«Пока что мы можем только попросить прощения у российской делегации и лично у Ирины Винер-Усмановой, присутствие которой здесь является огромной честью для нас», — добавила Саган.

Винер-Усманова не пострадала в результате падения на неё большого фрагмента декорации.

Ранее сообщалось, что Винер-Усманова находилась под упавшей декорацией на ЧЕ по художественной гимнастике.

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