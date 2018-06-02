Винер-Усманова находилась под упавшей декорацией на ЧЕ по художественной гимнастике
«С Ириной Александровной всё в порядке. Человек, стоявший неподалёку, вовремя отреагировал на ситуацию и практически сумел отвести угрозу. Можно сказать, что Ирина Александровна отделалась лёгким испугом», — приводит РИА Новости слова представителя сборной России.
Инцидент произошёл во время выступления россиянки Анастасии Сергеевой. Винер-Усманова наблюдала за спортсменкой, стоя неподалёку от коридора, из которого гимнастки выходят на помост.
Ранее сообщалось, что сборная России завоевала золото в командном турнире на ЧЕ по художественной гимнастике.