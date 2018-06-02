Винер-Усманова находилась под упавшей декорацией на ЧЕ по художественной гимнастике

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова не пострадала в результате падения на неё части декорации во время чемпионата Европы, проходящего в испанской Гвадалахаре.

«С Ириной Александровной всё в порядке. Человек, стоявший неподалёку, вовремя отреагировал на ситуацию и практически сумел отвести угрозу. Можно сказать, что Ирина Александровна отделалась лёгким испугом», — приводит РИА Новости слова представителя сборной России.

Инцидент произошёл во время выступления россиянки Анастасии Сергеевой. Винер-Усманова наблюдала за спортсменкой, стоя неподалёку от коридора, из которого гимнастки выходят на помост.

Ранее сообщалось, что сборная России завоевала золото в командном турнире на ЧЕ по художественной гимнастике.