Сборная России завоевала золото в командном турнире на ЧЕ по художественной гимнастике

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Сборная России заняла первое место по итогам командных соревнований на чемпионате Европы по художественной гимнастике, который проходит в испанской Гвадалахаре.

Россиянки по итогам выступлений юниорок и в групповых упражнениях набрали 151,425 балла.

Серебряными призёрами стали украинки (141,000), а бронзу завоевали представительницы Болгарии (140,600).

В составе сборной России выступают юниоры Полина Шматко, Лала Крамаренко, Дарья Трубникова и Анастасия Сергеева, а в групповых упражнениях Россию представляют Анастасия Близнюк, Мария Толкачёва, Анастасия Татарева, Мария Кравцова, Ксения Полякова и Анастасия Шишмакова.

Ранее сообщалось, что сборная России завоевала золото в групповых упражнениях в многоборье на ЧЕ в Испании.

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