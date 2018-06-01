Сборная Франции по футболу победила Италию в товарищеском матче

Сборная Франции по футболу одержала победу над национальной командой Италии в товарищеском матче, который прошёл в Ницце.

Встреча завершилась со счётом 3:1.

Голы в составе победителей забили Самуэль Юмтити, Антуан Гризманн и Усман Дембеле. Подопечные Роберто Манчини ответили точным ударом Леонардо Бонуччи.

На групповом этапе чемпионата мира 2018 года французская сборная встретится с Австралией, Перу и Данией.

Национальная команда Италии на квалифицировалась на мировое первенство.

Ранее сообщалось, что ФИФА представила официальную заставку ЧМ-2018.