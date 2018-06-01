В Совбезе ООН покажут церемонию открытия ЧМ-2018

В Совбезе ООН покажут церемонию открытия чемпионата мира по футболу. Об этом заявил постпред России в организации Василий Небензя.

«Мы пригласим членов Совбеза ООН в делегатский зал на трансляцию церемонии открытия ЧМ-2018. В соответствии с традицией мы установим экраны, на которых можно будет следить за трансляцией из Москвы», — сказал Небензя.

Матч открытия чемпионата мира состоится в Москве 14 июня. В нём сыграют Россия и Саудовская Аравия.

Ранее бывший защитник «Милана» и сборной Бразилии Маркос Кафу поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата мира по футболу 2018 года.