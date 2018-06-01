Источник: руководство «Зенита» одобрило идею возвращения Денисова

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Руководство санкт-петербургского «Зенита» одобрило идею возвращения бывшего игрока команды, капитана московского «Локомотива» Игоря Денисова.

Об этом сообщает известный телекомментатор Нобель Арустамян в программе «Секретные материалы».

«Еще год назад, когда в команду пришёл Сергей Фурсенко, был разговор о том, что пора возвращать Денисова», — сказал Арустамян.

Он отметил, что новый главный тренер команды Сергей Семак хотел бы вернуть Денисова в «Зенит» и постарается приложить к этому все усилия.

«Есть одобрение и высшего руководства «Зенита», чтобы Денисов вернулся, но пока весь вопрос в том, готов ли «Локомотив» расстаться со своим капитаном и лидером команды», — подчеркнул Арустамян.

Ранее сообщалось, что Сергей Семак намерен вернуть Александра Анюкова в первую команду «Зенита» и назначить его капитаном.

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