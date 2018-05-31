СМИ: Семак намерен вернуть Анюкова в первую команду «Зенита» и назначить его капитаном

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Играющий тренер «Зенита-2» Александр Анюков может вернуться в первую команду санкт-петербургского клуба.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации издания, новый главный тренер Сергей Семак намерен вернуть 35-летнего защитника в основу и назначить его капитаном.

Наставник озвучил это на закрытой встрече с болельщиками.

Ранее сообщалось, что Андрей Аршавин может стать советником Сергея Фурсенко в «Зените».

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