СМИ: Семак намерен вернуть Анюкова в первую команду «Зенита» и назначить его капитаном

Играющий тренер «Зенита-2» Александр Анюков может вернуться в первую команду санкт-петербургского клуба.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации издания, новый главный тренер Сергей Семак намерен вернуть 35-летнего защитника в основу и назначить его капитаном.

Наставник озвучил это на закрытой встрече с болельщиками.

Ранее сообщалось, что Андрей Аршавин может стать советником Сергея Фурсенко в «Зените».