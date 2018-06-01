В сборной Швейцарии прокомментировали травму футболиста Джаки

В сборной Швейцарии рассказали о состоянии здоровья полузащитника национальной команды и лондонского «Арсенала» Гранита Джаки, получившего травму во время тренировочного сбора.

«Мы обнаружили, что связки мыщц колена не повреждены, но хотим определённости, в том числе насчёт мениска. Мы вздохнули с облегчением, узнав, что это всего лишь ушиб кости, и мы рады, что вечером удалось провести обследование», — приводит пресс-служба сборной Швейцарии слова врача команды Пьер-Этьена Фурнье.

Отмечается, что 25-летний хавбек будет освобождён от тренировок и не сыграет со сборной Испании в контрольном матче, намеченном на 3 июня.

На групповой стадии чемпионата мира Швейцария сыграет с командами Бразилии, Сербии и Коста-Рики.

Ранее СМИ сообщили, что Джака пропустит ЧМ-2018 из-за травмы.