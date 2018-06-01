СМИ: Рамос и его семья получили смертельные угрозы из-за травмы Салаха

Защитник мадридского «Реала» и сборной Испании по футболу Серхио Рамос и его семья получают смертельные угрозы.

Как сообщает COPE, Рамос и его близкие были вынуждены сменить номера телефонов из-за поступающих угроз.

Отмечается, что данные угрозы напрямую связаны с инцидентом в финале Лиги чемпионов, когда после борьбы с Рамосом форвард «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамед Салах получил травму, что поставило под сомнение его участие в предстоящем чемпионате мира по футболу 2018 года.

Ранее сообщалось, что египетский адвокат подал иск к Рамосу за умышленное нанесение травмы Салаху.