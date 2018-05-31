Путин обсудил с Совбезом России подготовку к ЧМ-2018

Российский лидер Владимир Путин обсудил с Советом безопасности России подготовку к чемпионату миру по футболу. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Состоялось обсуждение текущих вопросов внутрироссийской социально-экономической повестки дня. Обсуждались также вопросы, связанные с подготовкой к чемпионату мира по футболу», — цитирует РИА Новости Пескова.

Он отметил, что глава государства информировал постоянных членов Совбеза о своих контактах на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«В частности, о состоявшихся переговорах с премьер-министром Японии Синдзо Абэ и президентом Франции Эммануэлем Макроном», — добавил Песков.

25 мая Путин на пленарном заседании ПМЭФ ответил на вопрос, кто победит на ЧМ-2018.

Он также назвал предстоящий турнир праздником для всего международного сообщества.