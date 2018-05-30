Футбольный клуб «Кубань» может утратить профессиональный статус.

Краснодарский клуб сделал официальное заявление на своём сайте.

«Несмотря на все приложенные усилия по стабилизации финансового положения, клуб не смог выполнить требования финансового критерия лицензирования в связи с задолженностями, накопленными в течение предыдущих лет», — сообщается в заявлении.

Отмечается, что под вопросом находится дальнейшее участие «Кубани» в соревнованиях, проводимых Российским футбольным союзом (РФС). Таким образом, краснодарский клуб может прекратить своё существование на профессиональном уровне.

Ранее сообщалось, что краснодарская «Кубань» снимется с розыгрыша первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) сезона-2018/19 из-за долгов.