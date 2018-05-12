СМИ: «Кубань» снимется с ФНЛ из-за долгов
Краснодарская «Кубань» снимется с розыгрыша первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) сезона-2018/19 из-за долгов.
Как сообщает РИА Новости, задолженность клуба составляет порядка 3 млрд рублей.
По итогам завершившегося сезона «Кубань» заняла девятое место.
Отмечается, что место краснодарской команды в ФНЛ займёт «Ротор-Волгоград», вылетевший в ПФЛ с 17-го места.
Ранее сообщалось, что «Оренбург» стал победителем ФНЛ сезона-2017/18.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube