СМИ: «Кубань» снимется с ФНЛ из-за долгов

Краснодарская «Кубань» снимется с розыгрыша первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) сезона-2018/19 из-за долгов.

Как сообщает РИА Новости, задолженность клуба составляет порядка 3 млрд рублей.

По итогам завершившегося сезона «Кубань» заняла девятое место.

Отмечается, что место краснодарской команды в ФНЛ займёт «Ротор-Волгоград», вылетевший в ПФЛ с 17-го места.

Ранее сообщалось, что «Оренбург» стал победителем ФНЛ сезона-2017/18.