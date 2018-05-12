СМИ: «Кубань» снимется с ФНЛ из-за долгов

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Краснодарская «Кубань» снимется с розыгрыша первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) сезона-2018/19 из-за долгов.

Как сообщает РИА Новости, задолженность клуба составляет порядка 3 млрд рублей.

По итогам завершившегося сезона «Кубань» заняла девятое место.

Отмечается, что место краснодарской команды в ФНЛ займёт «Ротор-Волгоград», вылетевший в ПФЛ с 17-го места.

Ранее сообщалось, что «Оренбург» стал победителем ФНЛ сезона-2017/18.

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