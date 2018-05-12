«Оренбург» стал победителем ФНЛ сезона-2017/18
В матче 38-го тура ФНЛ «Оренбург» в гостях сыграл вничью с «Тамбовом» со счётом 1:1.
«Оренбург» набрал 84 очка, что позволило стать победителем ФНЛ сезона-2017/18. В параллельном матче конкурент оренбуржцев самарские «Крылья Советов» уступили в гостях «Лучу-Энергии» со счётом 0:2 и заняли второе место с 82 очками.
«Оренбург» и «Крылья Советов» примут участие в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ) в следующем сезоне.
В стыковых матчах за право выступить в РФПЛ примут участие красноярский «Енисей» и «Тамбов».
Ранее определились все команды, которые вылетели из ФНЛ по итогам сезона.