«Оренбург» стал победителем ФНЛ сезона-2017/18

Футбольный клуб «Оренбург» стал победителем Футбольной национальной лиги (ФНЛ) сезона-2017/18.

В матче 38-го тура ФНЛ «Оренбург» в гостях сыграл вничью с «Тамбовом» со счётом 1:1.

«Оренбург» набрал 84 очка, что позволило стать победителем ФНЛ сезона-2017/18. В параллельном матче конкурент оренбуржцев самарские «Крылья Советов» уступили в гостях «Лучу-Энергии» со счётом 0:2 и заняли второе место с 82 очками.

«Оренбург» и «Крылья Советов» примут участие в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ) в следующем сезоне.

В стыковых матчах за право выступить в РФПЛ примут участие красноярский «Енисей» и «Тамбов».

Ранее определились все команды, которые вылетели из ФНЛ по итогам сезона.