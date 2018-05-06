Футбольный клуб «Оренбург» вышел в РФПЛ

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Футбольный клуб «Оренбург» вышел в Российскую футбольную премьер-лигу (РФПЛ).

Об этом стало известно после того, как красноярский «Енисей» сыграл с ярославским «Шинником» со счётом 2:2.

5 мая «Оренбург» переиграл курский «Авангард» — 2:0.

За тур до конца чемпионата «Оренбург» занимает первое место и на пять очков отрывается от «Енисея», который располагается на третьей строчке турнирной таблицы. Таким образом, «Оренбург» спустя год возвращается в высший дивизион. 

Ранее «Тамбов» завоевал право сыграть в переходных матчах за выход в РФПЛ.

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