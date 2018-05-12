Определились все команды, которые вылетели из ФНЛ по итогам сезона

По итогам заключительного, 38-го тура определились команды, которые покинули Футбольную национальную лигу (ФНЛ).

В компанию воронежскому «Факелу», который потерял все шансы на сохранение прописки до последнего тура, добавились «Ротор-Волгоград», владивостокский клуб «Луч-Энергия» и «Тюмень».

В матче 38-го тура «Ротор-Волгоград» на своём поле обыграл «Химки» со счётом 3:1, «Луч-Энергия» на своём поле обыграл «Крылья Советов» — 2:0, «Тюмень» на выезде уступила «Балтике» — 1:3.

«Ротор-Волгоград», «Луч-Энергия» и «Тюмень» заняли в турнирной таблице ФНЛ 17-ю, 18-ю и 19-ю строчки соответственно. «Зенит-2», который финишировал на 16-й позиции, сохранил своё место в ФНЛ в связи с тем, что ни одна команда из зоны «Восток» в ПФЛ не подала заявок на участие в дивизионе выше на следующий сезон.

Ранее сообщалось, что 37-й тур ФНЛ сезона-2017/18 стал самым посещаемым в истории чемпионата.