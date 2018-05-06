Предпоследний тур ФНЛ сезона-2017/18 стал самым посещаемым в истории турнира

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37-й тур Футбольной национальной лиги (ФНЛ) сезона-2017/18 стал самым посещаемым в истории турнира.

Об этом сообщает официальный сайт ФНЛ.

«Общая посещаемость 37-го тура составила 98 118 зрителей. И это уже рекорд Футбольной национальной лиги. Ранее максимальная аудитория в 77 200 зрителей наблюдала за 10 матчами 4-го тура ФНЛ-2011/12», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что матч «Олимпиец» — «Луч-Энергия» собрал 42 100 зрителей и стал самым посещаемым в семилетней истории ФНЛ и российского первого дивизиона в целом.

Ранее сообщалось, что «Крылья Советов» вышли в РФПЛ.

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