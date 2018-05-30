Врач молодёжной сборной России по гандболу дисквалифицирован на 1,5 года

Врач молодёжной сборной России по гандболу Борис Краснов признан виновным в случае с обнаружением запрещённых препаратов в допинг-пробах российских гандболисток и дисквалифицирован на полтора года.

«Доказать, что конкретно он подкладывал мельдоний, мы не смогли. Но для нас очевидно, что эти пластиковые стаканчики и количество препаратов, которые были без упаковки, — прямое нарушение всех инструкций и положения о приёме препаратов для спортсменов», — приводит ТАСС слова президента Федерации гандбола России (ФГР) Сергея Шишкарёва.

Ранее сообщалось, что Европейская федерация гандбола (EHF) сократила дисквалификацию гандболисток молодёжной сборной России.