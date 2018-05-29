EHF сократила дисквалификацию гандболисток молодёжной сборной России

Европейская федерация гандбола (EHF) сократила дисквалификацию игроков женской молодёжной сборной России Антонины Скоробогатченко, Марии Дудиной и Марии Дувакиной.

Как сообщает пресс-служба Федерации гандбола России (ФГР), срок дисквалификации спортсменок сокращён с 17 до 12 месяцев.

«Мы довольны тем, что наша апелляция в отношении игроков была удовлетворена. Мы сделали всё, чтобы защитить права наших спортсменок. Спасибо клубам, что они поддерживали своих игроков на протяжении всего срока дисквалификации», — заявил гендиректор ФГР Лев Воронин.

Все три спортсменки были дисквалифицированы за нарушение антидопинговых правил.

Ранее Станислав Поздняков заявил, что борьба с допингом должна стать приоритетом Олимпийского комитета России (ОКР).