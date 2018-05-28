СМИ: «Реал» обменяет Роналду на Неймара

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Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду покинет команду, если руководство клуба не повысит ему зарплату.

Об этом сообщает Calciomercato.

По информации издания, португалец недоволен тем, что зарабатывает меньше Лионеля Месси и Неймара, несмотря на свои достижения в Лиге чемпионов. Роналду выигрывал турнир пять раз и становился лучшим бомбардиром шести последних розыгрышей.

Отмечается, что мадридский клуб не готов удовлетворить финансовые запросы Роналду и намерен обменять его на форварда «Пари Сен-Жермен» Неймара с доплатой.

Чемпионы Франции готовы платить Роналду желаемую зарплату.

Ранее испанские СМИ назвали причины возможного ухода Роналду из «Реала».

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