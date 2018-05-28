СМИ: «Реал» обменяет Роналду на Неймара
Об этом сообщает Calciomercato.
По информации издания, португалец недоволен тем, что зарабатывает меньше Лионеля Месси и Неймара, несмотря на свои достижения в Лиге чемпионов. Роналду выигрывал турнир пять раз и становился лучшим бомбардиром шести последних розыгрышей.
Отмечается, что мадридский клуб не готов удовлетворить финансовые запросы Роналду и намерен обменять его на форварда «Пари Сен-Жермен» Неймара с доплатой.
Чемпионы Франции готовы платить Роналду желаемую зарплату.
Ранее испанские СМИ назвали причины возможного ухода Роналду из «Реала».