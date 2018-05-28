СМИ: «Реал» обменяет Роналду на Неймара

Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду покинет команду, если руководство клуба не повысит ему зарплату.

Об этом сообщает Calciomercato.

По информации издания, португалец недоволен тем, что зарабатывает меньше Лионеля Месси и Неймара, несмотря на свои достижения в Лиге чемпионов. Роналду выигрывал турнир пять раз и становился лучшим бомбардиром шести последних розыгрышей.

Отмечается, что мадридский клуб не готов удовлетворить финансовые запросы Роналду и намерен обменять его на форварда «Пари Сен-Жермен» Неймара с доплатой.

Чемпионы Франции готовы платить Роналду желаемую зарплату.

Ранее испанские СМИ назвали причины возможного ухода Роналду из «Реала».