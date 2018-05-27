Испанские СМИ назвали причины возможного ухода Роналду из «Реала»

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Испанское издание AS опубликовало материал, в котором утверждает, что нападающий «Реала» Криштиану Роналду может покинуть клуб из-за недовольства условиями нового контракта.

По информации издания, президент «сливочных» Флорентино Перес пообещал португальцу улучшить контракт после победы в прошлогоднем финале Лиги чемпионов, и к моменту начала переговоров в декабре 2017 года «Реал» предложил увеличить сумму выплат по контракту на €9 млн, при этом установив некоторые условия, такие как завоевание титулов с командой, получение «Золотого мяча» и других персональных наград. На это Роналду ответил отказом, посчитав такое предложением неуважительным.

Отмечается, что хвалебные высказывания Переса в адрес Неймара в тот вечер, когда Роналду получил свой пятый в карьере «Золотой мяч», лишь усугубили ситуацию с переговорами.

Ранее Роналду заявил, что не гарантирует, что останется в «Реале».

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