Тренер Разин назвал причины прогресса хоккеиста Кузнецова

Российский хоккейный тренер Андрей Разин назвал причины изменения качества игры нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова.

«Самое главное — Евгений полностью адаптировался к новым реалиям. У нас многие уезжают в НХЛ слишком рано, а он, напротив, пересидел в России. На мой взгляд, ему следовало отправиться за океан на год, а то и на два раньше. Другой важный момент — Кузнецов стал своим в команде. Это заметно даже по интервью. Женя смеётся, прикалывается вместе с партнёрами, ему в «Вашингтоне» хорошо, он там свой. А если человек раскрепощён в раздевалке, у него и на льду проблем не будет», — сказал Разин в беседе с корреспондентом RT.

Ранее он поделился мнением о фаворите финала Кубка Стэнли.