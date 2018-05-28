Тренер Разин поделился мнением о фаворите финала Кубка Стэнли

Российский хоккейный тренер Андрей Разин поделился мнением о том, кто является фаворитом финального противостояния Кубка Стэнли между «Вашингтон Кэпиталз» и дебютантом турнира «Вегас Голден Найтс».

«На мой взгляд, фаворита нет. В финале может произойти всё что угодно. В первую очередь хочется пожелать Саше Овечкину и другим российским хоккеистам успеха. Я буду переживать за них», — сказал Разин в беседе с корреспондентом RT.

Ранее эксперт сравнил тренера команды Овечкина с наставником футбольного «Ливерпуля».