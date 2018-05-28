РФПЛ ввела запрет на проведение домашних матчей на поле соперника

Президент Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин сообщил, что введён запрет на проведение домашних матчей команд на поле соперника.

«Одно из принятых решений: команда не может принять матч на стадионе соперника, даже если он резервный. Если домашний стадион не готов — резервная арена. Если нет, то стадион определяет РФПЛ. Мы будем привязывать стадион по территориальному признаку», — цитирует Прядкина Sport24.

Он также объявил, что при условии непригодного для игры в футбол состояния газона за десять дней до матча встреча будет перенесена на резервный стадион.

Ранее глава РФПЛ заявил, что большинство российских клубов хотят играть по аналогии с чемпионатом Англии.