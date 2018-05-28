Футболист Рауш: в России иногда кажется, что болельщики ждут неудач

Защитник сборной России по футболу и московского «Динамо» Константин Рауш заметил, что в России болельщики могут как крайне положительно, так и крайне отрицательно относиться к спортсменам.

«Можно сказать, что к этому я ещё не привык. В Германии все всегда поддерживают команду, а здесь иногда кажется, что ждут неудач или чего-то плохого. Было бы здорово, если бы все поддерживали нас», — цитирует Рауша РИА Новости.

Он также выразил сожаление, что в Германии приходят гораздо больше болельщиков, чем в России.

Ранее сообщалось, что полузащитник сборной России по футболу Александр Ерохин продолжает заниматься индивидуально на тренировочном сборе в Австрии.