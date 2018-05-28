Месси рассказал, на что готов пойти ради трофея со сборной Аргентины по футболу

Нападающий сборной Аргентины по футболу и «Барселоны» Лионель Месси рассказал, на что готов пойти ради трофея с национальной командой.

«Я бы отдал трофей «Барселоны» на титул с национальной командой. Завоевать кубок с Аргентиной было бы чем-то уникальным», — приводит слова Месси FourFourTwo со ссылкой на El Trece.

Он также сказал, что сильно верит в свою команду.

«У нас есть игроки с большим потенциалом и опытом. Но нам не нужно разбрасываться сообщениями «Мы станем чемпионами мира, потому что являемся лучшими». Потому что на самом деле это не так», — заявил Месси.

Сборная Аргентины сыграет на ЧМ-2018 в группе D с Исландией, Хорватией и Нигерией.

Ранее Месси попал в символическую сборную Лиги чемпионов сезона-2017/18.