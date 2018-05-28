Главный тренер «Авангарда» Хартли продолжит работу со сборной Латвии по хоккею
Главный тренер омского «Авангарда» Боб Хартли продолжит работу со сборной Латвии по хоккею.
Канадский специалист принял предложение клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), поставив в известность руководство Латвийской федерации хоккея, сообщает пресс-служба организации.
Ранее омский «Авангард» объявил о назначении канадского специалиста Боба Хартли главным тренером команды.
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