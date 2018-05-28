Главный тренер «Авангарда» Хартли продолжит работу со сборной Латвии по хоккею

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Главный тренер омского «Авангарда» Боб Хартли продолжит работу со сборной Латвии по хоккею.

Канадский специалист принял предложение клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), поставив в известность руководство Латвийской федерации хоккея, сообщает пресс-служба организации.

Ранее омский «Авангард» объявил о назначении канадского специалиста Боба Хартли главным тренером команды.

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