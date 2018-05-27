ХК «Авангард» официально объявил о назначении Хартли главным тренером

Омский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард» объявил о назначении канадского специалиста Боба Хартли главным тренером команды.

Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение с 57-летним специалистом рассчитано на два года.

Последним местом работы Хартли была сборная Латвии, которая под его руководством дошла до четвертьфинала чемпионата мира 2018 года.

В активе канадского специалиста — победа в Кубке Стэнли с «Колорадо Эвеланш». Он также работал в «Атланта Трэшерз» и «Калгари Флэймз».

Ранее наставник казанского «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов был признан лучшим тренером КХЛ сезона-2017/18.