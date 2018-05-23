Билялетдинов признан лучшим тренером КХЛ сезона-2017/18
- globallookpress.com
- © Dmitry Golubovich
Награждение состоялось на церемонии закрытия юбилейного, десятого сезона КХЛ.
В нынешнем сезоне «Ак Барс» под руководством Билялетдинова выиграл регулярный чемпионат Восточной конференции КХЛ, после чего в третий раз в своей истории победил в Кубке Гагарина.
Ещё трое представителей «Ак Барса» были удостоены наград: Наиль Маганов признан лучшим руководителем клуба по итогам сезона, Рустем Кашапов получил приз лучшему администратору, а Ильмир Хабибрахманов — приз лучшему врачу.
Ранее сообщалось, что Никита Гусев признан самым ценным игроком регулярного чемпионата КХЛ сезона-2017/18.