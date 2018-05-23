Билялетдинов признан лучшим тренером КХЛ сезона-2017/18

Короткая ссылка
Наставник казанского «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов признан лучшим тренером Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2017/18.
Билялетдинов признан лучшим тренером КХЛ сезона-2017/18
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Golubovich

Награждение состоялось на церемонии закрытия юбилейного, десятого сезона КХЛ.

В нынешнем сезоне «Ак Барс» под руководством Билялетдинова выиграл регулярный чемпионат Восточной конференции КХЛ, после чего в третий раз в своей истории победил в Кубке Гагарина.

Ещё трое представителей «Ак Барса» были удостоены наград: Наиль Маганов признан лучшим руководителем клуба по итогам сезона, Рустем Кашапов получил приз лучшему администратору, а Ильмир Хабибрахманов — приз лучшему врачу.

Ранее сообщалось, что Никита Гусев признан самым ценным игроком регулярного чемпионата КХЛ сезона-2017/18.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Хоккей
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных