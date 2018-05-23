Никита Гусев признан самым ценным игроком регулярного чемпионата КХЛ сезона-2017/18
Нападающий петербургского СКА Никита Гусев стал обладателем приза «Золотая клюшка», который вручается самому ценному игроку регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Награждение состоялось на церемонии закрытия юбилейного, десятого сезона КХЛ.
В нынешнем сезоне Гусев принял участие в 54 матчах регулярного чемпионата, забросил 22 шайбы и сделал 40 передач на партнёров.
Ранее сообщалось, что Павел Дацюк стал первым обладателем приза «Сириус» за победы в четырёх главных хоккейных турнирах.
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