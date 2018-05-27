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Черчесов прокомментировал визиты допинг-офицеров для проверки игроков сборной России

27 мая 2018, 14:52

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что визиты допинг-офицеров в стан команды не вызывают у него раздражения.

«Другое дело, что у нас были определённые планы. С одной стороны, они ничего сверхъестественного не сделали, но… Понятно, что они заранее не имеют права предупреждать, что приедут», — приводит слова Черчесова РИА Новости.

Специалист отметил, что не понимает, когда допинг-офицеры приезжают в шесть часов утра, хотя можно это сделать позже.

«В конце концов, если в шесть у тебя что-то есть в организме, то к девяти оно никуда не денется. Вот в пятницу приехали в обед, всё солидно и быстро сделали. Проблем у нас никогда нет: всегда выполняем все их просьбы и поручения. Это тоже наша работа», — добавил Черчесов.

Ранее Черчесов рассказал о самочувствии Смолова.


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