Фанаты «Ливерпуля» прошлись по Киеву с зажжёнными файерами

Болельщики английского «Ливерпуля» накануне финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» прошлись по центру Киева с зажжёнными файерами.

Об этом сообщает Sport24. Мощнейший проход англичан по Киеву. #ФиналЛЧpic.twitter.com/W5MwuaXL0P — Ярослав Кулемин (@ya_coolemin) 26 мая 2018 г. Финал Лиги чемпионов «Реал» — «Ливерпуль» состоится 26 мая в Киеве на НСК «Олимпийский». Начало в 21:45. Ранее стал известен стартовый состав «Ливерпуля» на финал Лиги чемпионов с «Реалом».