Фанаты «Ливерпуля» прошлись по Киеву с зажжёнными файерами
Болельщики английского «Ливерпуля» накануне финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» прошлись по центру Киева с зажжёнными файерами.
Об этом сообщает Sport24.
Мощнейший проход англичан по Киеву. #ФиналЛЧpic.twitter.com/W5MwuaXL0P— Ярослав Кулемин (@ya_coolemin) 26 мая 2018 г.
Финал Лиги чемпионов «Реал» — «Ливерпуль» состоится 26 мая в Киеве на НСК «Олимпийский». Начало в 21:45.
Ранее стал известен стартовый состав «Ливерпуля» на финал Лиги чемпионов с «Реалом».
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