Фанаты «Ливерпуля» прошлись по Киеву с зажжёнными файерами

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Болельщики английского «Ливерпуля» накануне финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» прошлись по центру Киева с зажжёнными файерами.

Об этом сообщает Sport24.

Финал Лиги чемпионов «Реал» — «Ливерпуль» состоится 26 мая в Киеве на НСК «Олимпийский». Начало в 21:45.

Ранее стал известен стартовый состав «Ливерпуля» на финал Лиги чемпионов с «Реалом».

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