Стал известен стартовый состав «Ливерпуля» на финал Лиги чемпионов с «Реалом»
С первых минут на поле стадиона «НСК Олимпийский» в Киеве выйдут: Лорис Кариус, Трент Александр-Арнольд, Деян Ловрен, Вирджил ван Дейк, Эндрю Робертсон, Джордан Хендерсон, Джеймс Милнер, Жоржиньо Вайналдум, Мохамед Салах, Садио Мане и Роберто Фирмино.
Tonight's #UCLfinal line-up...#WeAreLiverpoolpic.twitter.com/3lkznSLDkH— Liverpool FC (@LFC) 26 мая 2018 г.
Матч начнётся в 21:45 мск.
Ранее «Реал» объявил стартовый состав на финал ЛЧ с «Ливерпулем».