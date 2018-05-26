Стал известен стартовый состав «Ливерпуля» на финал Лиги чемпионов с «Реалом»

Пресс-служба «Ливерпуля» опубликовала стартовый состав команды на финальный матч Лиги чемпионов с мадридским «Реалом».

С первых минут на поле стадиона «НСК Олимпийский» в Киеве выйдут: Лорис Кариус, Трент Александр-Арнольд, Деян Ловрен, Вирджил ван Дейк, Эндрю Робертсон, Джордан Хендерсон, Джеймс Милнер, Жоржиньо Вайналдум, Мохамед Салах, Садио Мане и Роберто Фирмино.

Матч начнётся в 21:45 мск.

Ранее «Реал» объявил стартовый состав на финал ЛЧ с «Ливерпулем».