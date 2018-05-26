Соперник России на ЧМ-2018 сборная Египта сыграла вничью с Кувейтом в контрольном матче

Сборная Египта по футболу, являющаяся соперником России на групповом этапе чемпионата мира 2018 года, сыграла вничью с национальной командой Кувейта в контрольном матче.

Встреча завершилась со счётом 1:1.

Кувейт открыл счёт в матче благодаря голу Фахада Аль-Ансари (6-я минута).

В составе сборной Египта гол на счету Аймана Ашрафа (81-я минута).

На ЧМ-2018 Сборная Египта в группе А сыграет с командами России, Уругвая и Саудовской Аравии.

Ранее вратарь сборной России по футболу Андрей Лунёв высказал мнение по поводу группы А на чемпионате мира 2018 года.